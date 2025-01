Se você veraneia no litoral norte já sabe: não faltam opções para comer bem. Das pizzarias ao restaurantes de frutos do mar, as cidades de Torres, Tramandaí, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-lá estão cheias de locais para matar aquela fome que só a praia pode dar.

TORRES

Manjericão

Pizzaria tem sabores inusitados e clássicos imperdíveis Amanda Xavier / Agência RBS

Há 22 anos, a pizzaria entrega fornadas de qualidade para Torres, com massa fininha assada no forno de pedra. Além de clássicas como margherita e pepperoni, há também sabores mais inusitados – mas não menos deliciosos, como a Fiorentina, com salame de javali, e a Carbonara, com bacon e muçarela de búfala.

Rua Egídio Michaelsen, 176

@manjericaopizzanapedra

Restaurante Mirador

A casquinha de siri mais tradicional da cidade Diogo Carvalho / Especial

É o destino de quem quer a casquinha de siri perfeita! O restaurante do Hotel Dunas é um dos pontos de encontro mais tradicionais de Torres. Os clássicos pratos da praia aparecem no mesmo cardápio dos anos 1980 (o que prova que é clássico de verdade). Além de um amplo menu de frutos do mar, há opções com carnes e massas.

No Dunas Praia Hotel (Rua Marechal Deodoro, 48)

@dunas.praia.hotel

Oásis do Alemão Nei

Tradição define o que é a tainha do Alemão Nei Lela Zaniol / Arquivo pessoal

Localizado na beira da praia há quase 40 anos, é o lugar perfeito para quem gosta de um ambiente de boteco com pé na areia e barulho do mar. Além dos clássicos petiscos da casa, a sugestão que não tem erro é a tainha assada do Alemão Nei.

Avenida Beira Mar, 13

@oasisdoalemaonei

Taberna Bistrô

Ideal para um encontro especial Amanda Xavier / Agência RBS

De frente para a Lagoa do Violão, o restaurante oferece carnes nobres, frutos do mar e massas em um menu para toda a família. O pirarucu à moda da casa vem no ponto perfeito, com molho de nata, cogumelos, azeitonas e camarões é bem servido e cheio de sabor.

Rua Padre Golo, 190

@taberna_bistro

XANGRI-LÁ

Sabor de Luna

Depois de ganhar o coração dos porto-alegrenses, padaria agora encanta turistas e moradores de Xangri-lá Anahís Vargas / Agencia RBS

A tão amada medialuna, o vigilante e o pancho, além de outras produções artesanais feitas ali mesmo, podem fazer parte da sua praia. O local é perfeito para um brunch antes de botar os pés na areia ou depois de um mergulho no mar.

Av. Paraguassu, 2.124

@sabordeluna

Nostro Molino

Parmegiana deliciosa, acompanha batata chips e arroz soltinho Amanda Xavier / Agência RBS

Se você procura pela parmegiana perfeita, pode pegar a estrada. A deles é feita com entrecôte e acompanha arroz e batata chips bem crocantes. Além disso, todo o cardápio é preparado com excelência, como as pizzas, as massas, os frutos do mar e as carnes. Vale dar uma olhadinha nas sobremesas também.

Av. Paraguassu, 1.065

@nostromolino

Maré Brasil

Lugar de muita história, cultura e sabor Antonella Nery / especial

Restaurante de cozinha mediterrânea internacional, todos os pratos da casa remetem a diversos países, como Portugal, França, Grécia e culturas incomuns, como a finlandesa, a eslovaca, a austríaca, a turca e a holandesa. O chef Marco Silva já visitou 48 países e dessas viagens é que saem os pratos do cardápio. É ideal para ocasiões especiais: um jantar a dois é uma ótima pedida.

Av. Paraguassú, 1.473

@marebrasilculinarias

CAPÃO DA CANOA

We Do Bakery

Perfeito para uma pausa no dia Anahís Vargas / Agência RBS

Padaria artesanal com delícias para começar o dia ou fazer uma pausa saborosa pela tarde: cafés elaborados, ovos cremosos e toasts. Os sanduíches são preparados no capricho. Mas o balcão também é recheado de outras opções, como croissant, tortas, doces e por aí vai.

Rua Ceci, 3.045

@wedobakery_

Petiskos Bar e Restaurante

Restaurante com cardápio supercompleto de frutos do mar Amanda Xavier / Agência RBS

O restaurante oferece um menu voltado aos frutos do mar, mas também aposta nas carnes, nas massas e nos risotos. Provamos as ostras - frescas e gratinadas - e estavam incríveis. Outro prato destaque foi o polvo à vinagrete, que acompanha batatas ao murro e vinagrete de leite de coco. Imperdível.

Av. Paraguassu, 3.384

@petiskosrestaurante

Maquiné Hotel

Tradicional parada para quem vai a Capão da Canoa Amanda Xavier / Agência RBS

Desde 1956, oencanta turistas e moradores de Capão da Canoa com a sua comida. E não é à toa: a comida é maravilhosa, e faz parte de várias gerações de famílias que visitam o local há anos. O filé de traíra grelhado ao molho vermelho é uma das delícias do cardápio.

Rua Andira, 320

@restaurantemaquine

ATLÂNTIDA

Asiana

Culinária asiática de excelência Amanda Xavier / Agencia RBS

Até 8 de março, a culinária asiática do restaurante tem novos sabores. O cardápio do Asiana terá novidades como o Gai Pad Saranae, preparado com frango salteado na wok, shitaki, manjericão e hortelã, e o Oshizushi, sushi tradicional prensado com salmão, finalizado com caviar de shoyu e pasta de gengibre ou azeite trufado com flor de sal.

Av. Central, 2.060

@asianaatlantida

Fornellone

Se o pedido for pizza, já sabe onde ir Antonella nery / especial

A pizzaria funciona com serviço à la carte e as pizzas são servidas na pedra e em diversos sabores, tanto salgados quanto doces. De camarão com alho-poró é uma das preferidas aqui da galera. Além das delícias do forno, o menu contempla frutos do mar, massas e carnes, como a parmegiana que é suculenta e acompanha batata frita e arroz.

Av. Central, 1.358

@fornelloneatlantida

20BARRA9

A brasa na beira do mar Amanda Xavier / Agencia RBS

Tão clássico quanto o antigo Bali Hai, o 20BARRA9 traz a brasa para a praia. Além do assado de tira e do entrecôte, vale provar os mexilhões à provençal, a casquinha de siri, o camarão crocante e o queijo coalho. A moqueca, com lombo de peixe, camarões e vegetais cozidos no leite de coco e dendê com arroz praiero, é uma baita pedida.

Av. Beira Mar, 31

@20BARRA9

Cantina Pastasciutta

Tem comida tipicamente italiana na praia também Anahís Vargas / Agencia RBS

A autêntica cozinha italiana a poucos passos do mar. Isso só é possível porque a casa de massas leva para a praia as delícias que já conhecemos e amamos: do talharim ao molho de quatro queijos com filé à carbonara. É possível petiscar por lá também, com os camarões empanados ou a burrata.

Av. Central, 290

@cantinapastasciutta

TRAMANDAÍ

Nayo Sushi

Pertinho do mar, impossível deixar passar um sushizinho, né? Amanda Xavier / Agência RBS

Com pratos de frutos do mar – com polvo, lula, camarões empanados, vieiras e muito mais – e sequência de sushi, o restaurante tem um clima incrível para um almoço ao ar livre, um happy hour e um jantar a dois. Basta escolher o momento, pois o lugar ideal já existe.

Av. Protásio Alves, 2.474

@nayosushi

À Lenha

Mais uma opção de pizza para quem está no litoral norte Anahís Vargas / Agencia RBS

As pizzas por lá são bem recheadas e saborosas. Mas o menu é bem extenso e agrada toda a galera: tem entradinhas, calzones, burgers, peixes, filés, massas, risotos e sobremesas. Que tal reunir a família e os amigos e colar por lá nesse verão?

Av. Atlântica, 1.602

@alenhapizzariatramandai

O Bonitão

Banquete de peixes e frutos do mar Milene Magnus / Agência RBS