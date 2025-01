Corpo de sogro da suspeita de envenenar bolo em Torres deve ser exumado até o fim desta semana, diz secretário de Segurança do RS

Titular da Segurança Pública no Estado atualizou as informações sobre o caso em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

Os resultados da exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos devem ser concluídos entre sete a 10 dias. Ele é sogro da mulher suspeita de ter envenenado o bolo que matou três pessoas da mesma família em Torres. A previsão foi dada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Sandro Caron, em entrevista na tarde desta terça-feira (7) ao Gaúcha Mais , da Rádio Gaúcha .

A Polícia Civil suspeita que o homem, que morreu em setembro, também tenha sido vítima de envenenamento, assim como a sua esposa, Zeli dos Anjos, e os demais familiares vítimas do caso do bolo envenenado com arsênio, em dezembro.