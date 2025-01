Suspeita de envenenar bolo passa por audiência de custódia e ficará 30 dias presa, decide Justiça 

A mulher suspeita de envenenar um bolo que causou a morte de três pessoas da mesma família em Torres, no Litoral Norte do RS, Deise Moura dos Anjos, passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (6). A Justiça decidiu que a investigada permanecerá presa por 30 dias.

Deise foi presa temporariamente no domingo (5) e é nora de Zeli dos Anjos, que preparou o bolo. Ela está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres e responde por suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com emprego de veneno e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada.

Suspeita pesquisou sobre arsênio na internet

De acordo com o Tribunal de Justiça do RS, Deise fez pesquisas na internet sobre arsênio antes do caso. Um relatório preliminar dos dados extraídos do telefone da suspeita mostra que houve "busca na internet, inclusive no Google shopping, pelo termo arsênio e similares".