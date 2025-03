Sorteio dos grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana; siga em tempo real

Evento será realizado às 20h, na sede da Confederação, em Luque, no Paraguai.

A Conmebol vai sortear nesta segunda-feira (17) os grupos da Copa Sul-Americana 2025 e da Libertadores 2025 . O evento será realizado às 20h , na sede da Confederação, em Luque, no Paraguai. Zero Hora acompanha os sorteios em tempo real.

O evento ainda terá transmissão ao vivo da Rádio Gaúcha e de GZH no YouTube .

Acompanhe ao vivo

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.