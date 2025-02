Quando será a estreia do Grêmio na Sul-Americana? Veja as datas

Os adversários serão conhecidos no sorteio, marcado para o dia 19 de março . Antes disso, os últimos classificados para a disputa serão definidos no dia 5 de março.

O sorteio do mata-mata será no dia 4 de junho, enquanto os playoffs ocorrem entre 16 e 23 do mesmo mês. As equipes que avançarem entram nas oitavas de final. Veja as datas do mata-mata: