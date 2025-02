Sorteio de grupo do Grêmio na Sul-Americana tem data definida pela Conmebol

Sorteio será realizado no dia 17 de março, em Luque, no Paraguai.

A Conmebol definiu a data do sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2025. O evento será realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Pelo ranking da Conmebol, o Grêmio deve ser confirmado como um dos cabeças de chave do torneio . O sorteio é dividido para evitar confrontos entre times do mesmo país na fase de grupos.

Os clubes classificados para a Copa Sul-Americana 2025

Brasil

Argentina

Bolívia

Chile

Colômbia

Equador

Paraguai

Peru

Uruguai

Venezuela

