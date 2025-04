Após ser liberado para viajar à Europa, Braithwaite retorna ao Grêmio 

Dinamarquês vai seguir como desfalque nos próximos dias. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O atacante Braithwaite está de volta a Porto Alegre. Após ser liberado para viajar à Europa, onde deu início ao tratamento da lesão no músculo adutor longo da coxa direita, o atacante do Grêmio retornou no último final de semana à capital gaúcha. O dinamarquês seguirá o tratamento da lesão no CT Luiz Carvalho.

Braithwaite foi liberado em comum acordo com o departamento de futebol e o departamento médico do clube. Foram aproximadamente sete dias de tratamento no Exterior. Agora, com os médicos e fisioterapeutas do Tricolor, o dinamarquês vai finalizar o tratamento.

Braithwaite já esteve na Arena, no último sábado (29), onde acompanhou a vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG pelo placar de 2 a 1.

Entenda a lesão de Braithwaite

O centroavante teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita de grau 2, segundo o apurado por Zero Hora.

De acordo com nota publicada pelo Grêmio, que não entrou em detalhes sobre o caso, a lesão foi diagnosticada em exames de imagem realizados após a disputa da final do Gauchão, em 16 de março.

O clube não estipulou um prazo de parada para o jogador. No entanto, segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, o centroavante deve ficar afastado dos gramados entre quatro e seis semanas.

No prazo mais otimista, Braithwaite retornaria no Gre-Nal do dia 19 de abril. Já no prazo mais pessimista, ele retornaria no início de maio.

Confira a lista de jogos que Braithwaite ainda deve desfalcar o Grêmio

Melhor cenário

Sportivo Luqueño (fora) - 2/4 Ceará (Castelão) - 06/4 Atlético Grau (casa) - 09/4 Flamengo (Arena) - 13/4 Mirassol (Maião) - 16/4 Inter (Arena) - 20/4 (previsão de volta)

Pior cenário

Sportivo Luqueño (fora) - 2/4 Ceará (Castelão) - 06/4 Atlético Grau (casa) - 09/4 Flamengo (Arena) - 13/4 Mirassol (Maião) - 16/4 Inter (Arena) - 20/4 Godoy Cruz (fora) - 23/4 Vitória (Barradão) - 27/4 Copa do Brasil (ida) - 30/4 Santos (Arena) - 4/5 (previsão de volta)