Finais do Gauchão, Copa do Brasil e início do Brasileirão: Grêmio sofreu gol em todos os jogos

Um dos objetivos do técnico Gustavo Quinteros é tentar resolver os problemas defensivos do Grêmio. O time ainda não conseguiu demonstrar uma evolução satisfatória no setor. A última vez em que a equipe terminou uma partida sem ser vazada foi no confronto diante do Ypiranga, em Erechim, com time reserva, pela 8ª rodada do Gauchão.