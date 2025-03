Conheça o Urutu, blindado que será utilizado em operações especiais da BM; veja vídeo

A Brigada Militar recebeu nesta segunda-feira (17) seis veículos blindados para atuação em operações especiais. A aquisição ocorreu por meio de uma doação feita pelo Exército. Uma cerimônia no quartel-general do Comando Militar do Sul, no centro de Porto Alegre, marcou a entrega dos veículos ao Estado.

Um dos carros será utilizado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), com sede na Capital. Os demais serão destinados aos batalhões de choque da BM em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas. No entanto, eles poderão ser deslocados para outros municípios conforme a necessidade da corporação.

— A segurança pública é responsabilidade de todos, não somente das autoridades policiais do Estado. Essa doação de equipamentos fortalece as capacidades da Brigada Militar — resumiu o general Hertz Pires do Nascimento, comandante militar do Sul.

Segundo o governador Eduardo Leite, as conversas para as doações começaram após um assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra, no ano passado.

— São veículos que servem para a segurança pública, no enfrentamento a criminosos com alto potencial ofensivo por conta de armamentos. No entanto, por serem anfíbios, também podem ser utilizados em situações causadas por condições climáticas — disse o governador.

Os Urutus foram fabricados no Brasil entre 1974 e 1993 e, no momento, passam por processo de substituição por blindados modernos no Exército. Os PMs terão à disposição um carro de combate com espaço para 12 militares, equipado com uma metralhadora .50 e quatro lançadores de granadas.

— Esses veículos permitem uma escalada de força, para termos mais segurança na aproximação de eventos como o que tivemos em Caxias do Sul, em que delinquentes roubaram um carro-forte e causaram a morte de um sargento nosso — explicou o coronel Cláudio dos Santos Feoli, comandante-geral da Brigada Militar.

Segundo ele, um carro similar aos Urutus custaria hoje aos cofres públicos estaduais algo em torno de R$ 3 milhões. A BM tem um similar no Bope, em Porto Alegre, recebido para a Copa do Mundo de 2014.

Leia Mais Mulher morre depois de ser atingida por tiro na perna em Carazinho

Em fevereiro, 31 policiais militares participaram de um estágio de capacitação com o Exército para o uso do equipamento.

— É um veículo bastante robusto e largo, fazendo com que grandes deslocamentos tenham de ser precedidos de um grupo de batedores, motociclistas, para garantir segurança no trânsito. Na utilização, há um habitáculo para o motorista, fazendo com que ele tenha visualização das condições de trânsito à frente. Isso faz com que ele tenha de se adaptar a uma nova forma de conduzir em razão da peculiaridade do veículo — detalha Feoli.

Além dos seis veículos, a BM recebeu a doação de 20 fuzis automáticos leves (FAL, calibre 7.62mm) do Exército, que serão também destinados aos batalhões de choque e de operações especiais da corporação.