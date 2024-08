Dois mortos, 14 identificados e duas facções: o que se sabe sobre suspeitos do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul

Os mistérios ao redor do que aconteceu em 19 de junho, no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, continuam. Mais de 60 dias depois, a investigação sobre o assalto a um carro-forte que deixaria o terminal com R$ 30 milhões não foi concluída. Os bandidos conseguiram levar R$ 15 milhões. A Polícia Federal (PF), responsável pelo levantamento, ainda não esclarece a autoria, como foi a organização e até mesmo a linha do tempo do crime. O que é divulgado até agora é que 14 suspeitos foram identificados e dois envolvidos estão mortos — um na própria noite do fato.