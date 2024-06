Saiba quem é o gaúcho preso pelo roubo milionário no aeroporto de Caxias do Sul

Até agora os gaúchos aparecem com participação periférica no maior assalto já cometido no Rio Grande do Sul, o roubo de R$ 30 milhões de um avião-pagador no aeroporto de Caxias do Sul, dia 19. Naquela noite, uma dezena de criminosos trajados com uniformes da Polícia Federal e veículos simulando viaturas policiais despejaram centenas de tiros contra vigilantes de dois carros-fortes que transportariam o dinheiro vindo de Curitiba. Um dos bandidos morreu na troca de disparos e também foi morto um PM, que chegou ao local para tentar impedir a fuga da quadrilha. Os criminosos fugiram com R$ 15 milhões, sendo que outros R$ 15 milhões foram encontrados na caminhonete onde estava o assaltante morto. Desde então todo o aparato estatal move uma caçada aos quadrilheiros.