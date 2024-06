Perfil de criminosos indica envolvimento do PCC no assalto milionário em Caxias do Sul

As primeiras prisões realizadas após o roubo de R$ 30 milhões no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, praticamente confirmam o envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior facção criminosa do Brasil, no ataque. A quadrilha assaltou um avião-pagador carregado de malotes bancários. Pelo menos 10 assaltantes disfarçados de policiais federais agiram na noite de 19 de junho, num crime que resultou na morte do sargento da Brigada Militar Fabiano Oliveira e de um dos bandidos envolvidos. No veículo em que ficou abandonado o criminoso morto, foram recuperados cerca de R$ 15 milhões levados no ataque.