Quadrilha que roubou R$ 30 milhões em Caxias é suspeita de três outros mega-assaltos

Os criminosos que cometeram o maior assalto da história gaúcha, cerca de R$ 30 milhões levados de um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani (de Caxias do Sul) na noite de quarta-feira (19), são suspeitos de terem atuado em pelo menos dois outros ataques milionários. Possivelmente, três. Caso sejam somados, esses quatro assaltos resultaram em R$ 302 milhões levados por ladrões. A possível ligação entre esses episódios é levantada por policiais que investigam o caso caxiense, a partir da identificação de um dos bandidos, que morreu em troca de tiros com a Brigada Militar.