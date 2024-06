Filho de bombeiro, fã de metal e emotivo: quem era o sargento morto em assalto no aeroporto de Caxias

O 2º sargento da Brigada Militar Fabiano Oliveira, 47 anos, foi cremado nesta quinta-feira (20), no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul. O policial morreu no hospital após ser atingido por um tiro de fuzil durante o assalto a um carro-forte na noite de quarta-feira (19), no Aeroporto Hugo Cantergiani. Antes da cremação, houve o velório na Capela Cristo Redentor e, por volta das 18h, uma homenagem foi feita, seguida do cortejo de cerca de 50 viaturas até o crematório.