O que se sabe sobre o assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul

Uma investigação da Polícia Federal busca esclarecer quem são os responsáveis e como se deu a organização do assalto a um carro-forte no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Na noite de quarta-feira (19), o veículo era abastecido por malotes de dinheiro trazidos de Curitiba em uma aeronave de pequeno porte. No total, seriam R$ 30 milhões pertencentes a um banco privado. Um grupo, de oito a 10 pessoas, atacou funcionários da empresa de transporte de valores, em uma ação que surpreendeu pela audácia dos criminosos.