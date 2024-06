As buscas a criminosos que mataram um policial militar em uma tentativa de assalto a carro-forte, no Aeroporto Hugo Cantergiani, na noite de quarta (19), em Caxias do Sul, mobilizam também agentes de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os trabalhos já duram mais de 40 horas e estima-se que de oito a 10 assaltantes estavam envolvidos no ataque.