Vídeo de Luciana Gimenez supostamente beijando atriz de "Chiquititas" viraliza nas redes sociais; jovem nega romance

— No vídeo não rolou absolutamente nada! Foi o vídeo do leque, não rolou beijo nenhum — afirmou a atriz, conhecida por seu papel em Chiquititas (2013).

A gravação foi feita durante o réveillon, em Arraial D'Ajuda, na Bahia. Nas imagens, que foram feitas na manhã do dia 1º, as duas artistas aparecem conversando com o rosto próximo, em uma cabana na beira da praia. Luciana então se aproxima ainda mais de Júlia, que cobre a face de ambas com um leque.