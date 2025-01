Flamengo foi derrotado em duelo realizado no Sergipe. Paula Reis / Flamengo

O primeiro turno do Campeonato Carioca 2025 foi de resultados ruins para os times da Série A do Brasileirão. Flamengo e Botafogo estrearam com derrota, enquanto Vasco e Fluminense empataram.

No sábado (11), os atuais campeões do Brasileirão e da Libertadores receberam o Maricá, no Nilton Santos, e perderam por 2 a 1.

No Sergipe, o Flamengo enfrentou o Boavista, e acabou derrotado pelo mesmo placar: 2 a 1.

Já o Vasco ficou no 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário. Apesar do duelo ser no estádio do Cruz-Maltino, o mando era do adversário.

O Fluminense fechou a rodada neste domingo (12), com o placar igual de 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa.

Resultados da 1ª rodada do Campeonato Carioca 2025