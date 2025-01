Inter tenta superar dois entraves com o Racing para anunciar Johan Carbonero

Se houver acerto, o Colorado deve pagar em torno 350 mil dólares (R$ 2,1 milhão) aos argentinos. Contudo, o clube de Avellaneda quer receber o valor à vista, e a direção colorada propõe um parcelamento do valor. A expectativa é de que as partes cheguem a um denominador comum.

Além disso, o Racing quer fixar os direitos federativos do atleta em 4 milhões dólares (cerca de R$ 24,3 milhões na cotação atual) para recuperar o investimento feito em 2022, quando o clube de Avellaneda pagou 3,8 milhões de dólares para tirá-lo do Gimnasia y Esgrima-ARG. Já os colorados tentam estabelecer uma opção de compra um pouco mais acessível.

Revelado pelo Once Caldas, Carbonero despontou como uma promessa colombiana, sendo destaque da Colômbia no Mundial sub-20 de 2019 e convocado no mesmo ano pela seleção principal do seu pais para a disputa da Copa América. Em 2020, transferiu-se para o futebol argentino, onde atuou inicialmente no Gimnasia e, posteriormente, no Racing.