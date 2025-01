Após novo plantio, gramado do Beira-Rio ainda não estará 100% no amistoso entre Inter e México

Gramado apresentará as melhores condições em fevereiro. Daniel Marenco / Inter/Divulgação

Devido aos impactos da enchente, o Inter realizou em dezembro a troca completa do gramado do Beira-Rio. Por conta disso, o campo ainda apresentará algumas irregularidades no amistoso contra o México, no dia 16. A previsão da direção é de que a grama retome a sua qualidade habitual no início de fevereiro, nas primeiras rodadas do Gauchão.

— O gramado já está em boas condições, mas no jogo contra a seleção mexicana talvez ele ainda esteja entre 85% e 90% do que é o padrão do Beira-Rio. Ainda não vai ser aquele gramado de encher os olhos e que é conhecido por ser um dos melhores da América Latina. Mas a torcida pode ficar tranquila que, no começo de fevereiro, a grama já vai estar no padrão tradicional — explica o vice de patrimônio do clube Gabriel Nunes.

Pela primeira vez na história do novo Beira-Rio, o Inter realizou em dezembro a troca completa do gramado, retirando 9 mil metros quadrados de grama, em uma profundidade de oito centímetros. O clube considerou o processo necessário por conta dos danos registrados na enchente, em maio de 2024.

— A última vez que a gente fez este processo havia sido antes da Copa do Mundo de 2014. Depois, a gente só fazia o replantio duas vezes por ano, uma no verão e outra no inverno. Porém, quando fomos atingidos pela enchente, o campo ficou submerso por sete dias, o que danificou a grama. Tanto que, nos dois últimos jogos no Beira-Rio em 2024, era possível ver que o gramado já não estava nas melhores condições. Por isso, este processo foi necessário —completa Nunes.