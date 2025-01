Técnico do São José questiona mudança no local de jogo contra o Inter: "Foi muito rápido"

Time de Rogério Zimmermann empatou os dois jogos que disputou. Divulgação / São José

O técnico do São José, Rogério Zimmermann, questionou a mudança do local da partida contra o Inter agendada para a próxima terça-feira (28), pela terceira rodada do Gauchão.

Por conta de avarias causadas no jogo contra o Pelotas, durante briga entre torcedores, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em conjunto com a Brigada Militar, suspendeu o alvará de segurança do Estádio Passo D'Areia. Assim, o duelo com o Colorado foi transferido para o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

— Perdemos nosso mando de campo muito rápido. Não estou dizendo que o São José está certo ou não, mas temos que ter amplo direito de defesa. Houve uma situação no jogo que eu também lamento, mas a decisão de não poder jogar ali foi no dia seguinte. Não sei se em função do calendário, mas foi muito rápido. Não estou dizendo que não tenha que punir, mas tem que ter amplo direito de defesa porque normalmente não é assim. Poderia ter esperado um pouco, poderíamos jogar em casa contra o Inter e, no próximo jogo, pune. Não sei por quê. Eu penso, penso, mas não sei por que foi muito rápido — declarou o treinador em entrevista coletiva neste sábado (25), após o empate com o São Luiz, em Ijuí.

Componente do Grupo A, que tem o Grêmio como cabeça de chave, o São José conquistou, até agora, dois pontos no Gauchão. Na estreia, havia empatado em casa com o Pelotas.

Sem o Passo D'Areia, o clube porto-alegrense havia indicado dois locais para mandar o confronto com o Inter: o Estádio 19 de Outubro, onde atuou neste fim de semana, e o Estádio Bento Freitas, em Pelotas, onde atuará pela quarta rodada contra o Brasil. Entretanto, a FGF preferiu levar em consideração a distância que deveria ser percorrida pelas equipes da Capital para não interferir no "equilíbrio técnico da competição".

— No papel, o mando de campo (é do São José). Agora, vamos ser a única equipe que, de oito partidas, vai jogar cinco fora (de casa). Evidentemente que a torcida do Inter vai estar em maior número, mas se mantivermos o padrão de hoje (sábado), agrada. É um outro jogo. Há de se ressaltar nossa preparação física porque jogamos na quarta-feira de noite e o São Luiz não viajou. Agora, o Inter vai ficar em Porto Alegre e nós vamos viajar. Então, nós vamos ter um maior desgaste que o adversário — concluiu Zimmermann.