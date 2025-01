Os desfalques e as opções que colocam Roger Machado para pensar antes de encarar o São José

Roger Machado quer manter a invencibilidade no Gauchão 2025. Rafael Favero / Agência RBS

O Inter chega ao terceiro compromisso pelo Gauchão 2025 com a consciência de que qualquer tropeço pode dificultar a vida do Colorado no campeonato.

Nesta terça-feira (25), às 21h30min, o adversário será o São José, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A tendência novamente é que Roger Machado coloque força máxima em campo. Na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude no sábado (25), o treinador afirmou que a fórmula condensada do Estadual neste ano interfere diretamente na preparação da equipe.

— É tiro curto. Não há muito tempo para você recuperar pontos perdidos. Toda a preparação é em função dessa fórmula — comentou o técnico colorado.

Com a vitória no Beira-Rio, o Inter chegou aos quatro pontos no Grupo B. São oito rodadas, mas apenas o primeiro colocado garante classificação para a semifinal. E como os jogos são contra equipes de outras chaves, as campanhas dos clubes do mesmo grupo são independentes entre si, acirrando a disputa.

Com esse entendimento, Roger deve promover apenas mudanças pontuais na equipe. O treinador revelou preocupação com o desgaste acumulado pela sequência de partidas.

Alternativas

No ataque, Johan Carbonero, contratação que ainda não foi relacionada para partidas, pode ser utilizado. Ele está regularizado junto à CBF. Roger Machado já conversou com o colombiano para definir com vai utilizá-lo em campo.

— Ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, faz o lado direito. Mas o dia a dia tem me mostrado que ele tem um bom jogo interno. Tem um bom controle de espaço em um meio campo mais congestionado. Isso pode me dar uma alternativa para ter amplitude e jogo interno dele, assim como do Vitinho — explicou o técnico na última entrevista coletiva.

Wesley e Wanderson foram os pontas titulares nos dois primeiros jogos. Vitinho, que possui característica semelhante, ingressou contra o Guarany de Bagé e Juventude no segundo tempo. O volante Fernando e o lateral Bernabei estrearam na temporada no último sábado (25).

Reavaliações

O trabalho que antecede a partida contra o São José também serve para reavaliação de atletas que têm sido desfalques. Entre eles, está Enner Valencia. O equatoriano apresentou um desconforto muscular na coxa direita antes da estreia no Gauchão e tem sido preservado desde então. Contudo, ele já iniciou atividades no campo como parte da recuperação.

Também seguem monitorados o meia Bruno Tabata, que faz reforço muscular, e o goleiro Rochet, que se recupera de tendinose no joelho esquerdo (processo degenerativo no tendão, geralmente causado por excesso de uso sem tempo para repouso).

Na zaga, Kaique Rocha e Rogel estão à disposição. Mas as boas atuações de Victor Gabriel abriram a disputa pelo posto de companheiro de Vitão.

— Ele (Victor) simplesmente repete o treino. Trabalha com muita seriedade. Não enxergo a idade como obstáculo. Hoje (sábado), jogou com naturalidade, da forma que treina — elogiou Roger.