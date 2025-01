A novidade que o Inter pode apresentar contra o São José 

Johan Carbonero já está regularizado junto à CBF. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Envolto em desfalques desde o início da temporada, o Inter pode ter um uma novidade diante do São José, nesta terça-feira (28), pela terceira rodada do Gauchão. Johan Carbonero está regularizado junto à CBF e tem treinado com o grupo.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no Beira-Rio, no sábado (25), Roger Machado falou sobre a preparação do atleta. O técnico conversou com o atacante colombiano sobre a melhor forma de utilizá-lo no time.

— Ele gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, faz o lado direito. Mas o dia a dia tem me mostrado que ele tem um bom jogo interno. Tem um bom controle de espaço em um meio-campo mais congestionado. Isso pode me dar uma alternativa para ter amplitude e jogo interno dele, assim como do Vitinho — comentou.

Nos dois primeiros jogos do Gauchão, Wesley, pela esquerda, e Wanderson, pelo direita, foram os titulares de Roger Machado. Vitinho, com características semelhantes, ingressou no segundo tempo nos dois jogos.

Um dos objetivos de Roger é dosar a minutagem de cada atleta no início da temporada. O treinador se preocupa que o desgaste acumulado possa trazer problemas físicos para os atletas.

Pela necessidade de rodagem do elenco, existe a chance de Carbonero ganhar minutos em campo já contra o Zeca, no Estádio do Vale. A bola vai rolar a partir das 21h30min.

