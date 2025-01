Kaique Rocha e Carbonero entram no BID e estão regularizados para estrear pelo Inter

Jogadores foram apresentados juntos na última quinta. Ricardo Duarte / Inter

Os nomes de Kaique Rocha e Johan Carbonero apareceram no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e ambos estão regularizados para fazerem suas estreias com a camisa do Inter.

Para a partida contra o Juventude, neste sábado (25), apenas o zagueiro deve ser relacionado pelo técnico Roger Machado na segunda rodada do Gauchão. O atacante deve ficar ainda fora do grupo e estrear em partida seguinte.

Kaique veio para reforçar a defesa colorada, que já era uma necessidade, mas que se intensificou com a lesão de Clayton Sampaio na estreia do campeonato estadual. Essa é a segunda passagem do defensor por Porto Alegre.

Carbonero também chegou ao Inter em 2025. Natural de Santander de Quilichao, a Terra do Ouro na Colômbia, ele teve altos e baixos pelo Racing na última temporada. O atacante chega ao Beira-Rio para disputar posição com Wesley, Wanderson e Vitinho — outro recém-contratado.