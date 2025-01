Presidente Alessandro Barcellos está no topo do organograma colorado.

O Organograma do Inter passou por mudanças importantes em agosto do ano passado. Junto da chegada de Roger Machado a comissão técnica, D'Alessandro assumiu o cargo de diretor-esportivo, subordinado ao novo executivo, André Mazzuco.

Este movimento reestruturou o departamento de futebol colorado . No topo da hierarquia, o Conselho de Gestão, encabeçado pelo presidente Alessandro Barcellos, conta ainda com quatro vices: Dalton Schmitt, Ivandro Morbach, Victor Grunberg, Miguel Dagnino.

Abaixo estão o vice José Olavo Bisol, que ganhou maior autonomia nas últimas modificações, e o CEO do clube, Giovane Zanardo. Sob o guarda-chuva de ambos, vem Mazzuco.

O ex-camisa 10 argentino se envolve ainda com a comissão técnica de Roger Machado, com o futebol feminino e com a base.