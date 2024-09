A partir da apresentação dos novos diretores André Mazzuco e Andrés D'Alessandro, o Inter definiu mudanças no organograma e no perfil do departamento de futebol. O vice José Olavo Bisol terá mais autonomia do que os antecessores e o presidente Alessandro Barcellos deve se distanciar da pasta, dando mais ênfase à gestão das demais áreas do clube.