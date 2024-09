Os significados da volta de D'Alessandro ao Inter

Na entrevista de apresentação como diretor esportivo do Inter, D'Alessandro deu pelo menos três recados. O primeiro é de que conhece o ambiente, o vestiário. Será ele a cobrar atletas, comissão técnica e se reportar à direção. O segundo é de que o clube agora tem uma bandeira do coloradismo, alguém que a torcida pode confiar e que sirva de escudo. E a terceira é de que o Inter precisa se juntar, e o ídolo é um símbolo dessa união. Foi esse o tom da coletiva do antigo capitão, concedida ao lado do novo diretor-executivo, André Mazzuco, em uma solenidade conduzida pelo vice de futebol, José Olavo Bisol.