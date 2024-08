Após ter frustrada a transferência para o futebol espanhol, o zagueiro Vitão "desceu" na hierarquia de zagueiros em seu retorno ao Inter. O técnico Roger Machado gostou do desempenho de Rogel e Gabriel Mercado juntos e, por ora, não pretende mexer na nova dupla de zaga titular. Em paralelo, o ex-defensor do Shakhtar ainda pode ser negociado nesta semana. Senão, seguirá no Beira-Rio e terá que disputar posição.