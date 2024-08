Estratégia Notícia

Como Roger conciliará Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho no time do Inter

Recuperado de lesão ligamentar no joelho esquerdo, camisa 10 colorado entrou no segundo tempo da vitória sobre o Cruzeiro e agora disputará posição com garoto de 17 anos e com meia recentemente contratado do futebol árabe

26/08/2024 - 10h39min Atualizada em 26/08/2024 - 10h54min