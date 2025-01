Amistoso contra o Inter gera críticas na imprensa mexicana: "É um grande desperdício"

Além de jogar no Beira-Rio nesta quinta-feira, México enfrentará o River Plate no dia 21 de janeiro na Argentina. Divulgação / Twitter Seleção Mexicana

Os amistosos contra Inter e River Plate têm gerado críticas na imprensa do México. O debate não tem relação com a qualidade das equipes sul-americanas, mas com a convocação feita pelo técnico Javier Aguirre. De acordo com jornalistas mexicanos, alguns clubes locais não liberaram os principais jogadores, enfraquecendo a equipe nacional que jogará nesta quinta-feira (16), no Beira-Rio, e no dia 21, contra o River Plate, em Buenos Aires.

— O futebol mexicano voltou a se boicotar. A planejada e organizada turnê sul-americana integrada por jogadores da Liga MX foi sabotada pelos clubes. Eu não sei como Javier Aguirre suporta isso. É evidente que lhe deram as costas. É uma pena desperdiçar o Inter de Porto Alegre e o River Plate quando podia se testar muitos jogadores que estão na lista doméstica — declarou o jornalista David Faitelson durante programa na TUDN (Televisa Univision Deportes Network).

— As equipes decidiram outra vez pensaram por elas mesmas e protegerem seus interesses. Jogadores que estão muito longe de aparecerem na lista da Copa do Mundo foram emprestados pelos clubes mexicanos. A seleção está sozinha, mais sozinha do que nunca, e a Copa está na esquina. Era melhor cancelar. O exercício está invalidado. É um grande desperdício — acrescentou.

Por não se tratar de uma data Fifa, a ideia original já não incluía o chamamento de atletas que atuam em clubes europeus, como o volante Edson Álvarez, do West Ham, ou o centroavante Raúl Jiménez, do Fulham. Ainda assim, a convocação precisou ser alterada depois da divulgação, já que três atletas foram barrados: o lateral-esquerdo Jesús Angulo, do Tigres, além do zagueiro Jesús Orozco "Chiquete" e o meia Luís Romo, que recém se transferiram para Cruz Azul e Chivas, respectivamente. Assim, foram chamados dois zagueiros do Mazatlán, que foi 14º colocado no último campeonato.

— É uma magnífica ideia, pessimamente executada. O pior é que vão tirar como conclusão que não se deve jogar contra clubes sul-americanos. Claro que é boa ideia. Não se falta com respeito ao Javier Aguirre, mas com a seleção mexicana. Os jogadores não têm culpa, mas não se dá o status que merece a seleção mexicana. Vamos supor que tenhamos boas partidas e, inclusive, tenhamos bons resultados. De que vai servir se destes jogadores não vamos ver nenhum provavelmente na próxima Copa do Mundo? — analisou o ex-jogador Roberto Gómez Junco, que atualmente atua como comentarista na ESPN México.

A maior crítica, contudo, recai sobre o atual tricampeão nacional América, que liberou somente o zagueiro Ramón Juárez, de apenas 23 anos. Questionado sobre o fato, em entrevista a ESPN, o presidente Santiago Baños declarou:

— Nós não trabalhamos para a seleção.

Do último jogo realizado pelo México, em novembro do ano passado, quando goleou Honduras por 4 a 0 pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, apenas um jogador estará presente: o lateral-esquerdo Jesús Gallardo, do Toluca — que, inclusive, é o mais velho da convocação, com 30 anos. No mais, a média de idade dos convocados é de 22 anos, sendo o mais jovem o meia Gilberto Mora, de 16, que é reserva do Tijuana.

— Eu estava na minha casa e era aniversário da minha mãe. Estávamos de noite, comendo um bolo e meus pais disseram que eu tinha sido convocado. Chorei de emoção. Isso me gera muita ilusão. Gostaria de participar destes jogos, ganhar experiência e ser convocado mais vezes para a seleção principal — contou o garoto em entrevista divulgada nas redes sociais da seleção mexicana.

O provável time que enfrentará o Inter tem: Raúl Rangel; José Castillo, Victor Guzmán, Ramón Juárez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Pedro Pedraza e Elías Montiel; Efrain Álvarez, Raymundo Fulgencio e Guillermo Martínez.

Confira a lista de convocados do México:

Goleiros:

Raúl Rangel (Chivas), 24 anos

Andrés Sánchez (Atletico San Luís), 27 anos

Fernando Tapia (Tigres), 22 anos

Defensores:

José Castillo (Chivas), 23 anos

Victor Guzmán (Pachuca), 22 anos

Ramón Juárez (América), 23 anos

Eduardo Águila (Atletico San Luís), 22 anos

Jesús Gallardo (Toluca), 30 anos

Roberto Meráz (Mazatlán), 25 anos

Luis Sánchez (Mazatlán), 24 anos

Meias:

José Ramírez (León), 29 anos

Elías Montiel (Pachuca), 19 anos

Erik Lira (Cruz Azul), 24 anos

Pedro Pedraza (Pachuca), 24 anos

Gilberto Mora (Tijuana), 16 anos

Rivaldo Lozano (Atlas), 26 anos

Jorge Ruvalcaba (Pumas), 23 anos

Jeremy Márquez (Atlas), 24 anos

Atacantes:

Guillermo Martínez (Pumas), 29 anos

Santiago Muñoz (Santos Laguna), 22 anos

Raymundo Fulgencio (Tigres), 24 anos

Efrain Álvarez (Tijuana), 22 anos