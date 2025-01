Totalmente premiada Notícia

Fernanda Torres é homenageada com miniatura no parque Mini Mundo, em Gramado

Peça que representa a atriz com o seu Globo de Ouro foi colocada em frente à réplica em miniatura do Theatro Municipal do Rio de Janeiro no parque temático

15/01/2025 - 13h09min Atualizada em 15/01/2025 - 13h26min