Ser feliz não é um destino, é uma escolha

Bom Dia! Entre um pensamento e outro, a vida pede passagem neste amanhecer... Que bom que o tempo passa e permite sua adequada utilização... O tempo que recebo de Deus é de minha total responsabilidade... Cuido do tempo pois é com ele que a vida vai fazer sua trajetória... Vamos que vamos... Feliz dia!

"Para ser feliz é necessário uma enorme coragem. Ser infeliz qualquer um pode ser. Ver negatividade nas coisas é fácil, mas para ver beleza e alegria é necessário uma grande alma." (Osho).

Viver e conviver é a minha maior preocupação e ocupação. As pessoas sonham em ter tantas coisas; eu sonho com uma vida dinâmica, alegre e repleta de paz. Depois que o mundo passou a materializar excessivamente os sonhos, as coisas mais simples deixaram de fazer parte do nosso cotidiano. Mas ser feliz é o que nos move, independentemente da nossa idade. A felicidade é realmente um ato de coragem. Ela não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los com leveza e esperança. É fácil deixar-se levar pelas dificuldades, reclamar das imperfeições da vida e se fixar naquilo que não deu certo. O verdadeiro desafio está em buscar a beleza escondida nos detalhes, em valorizar o que temos e em cultivar a gratidão, mesmo quando o cenário não parecer favorável.

Ser feliz exige um esforço consciente para mudar a forma como enxergamos o mundo. Não é sobre ignorar os desafios ou fingir que tudo está bem, mas sobre escolher focar no que nos faz crescer, no que nos traz paz e no que alimenta nossa alma. É olhar para o céu nublado e encontrar encanto no movimento das nuvens, ou sentir o vento frio e perceber nele o abraço da natureza. Pequenos gestos de atenção que transformam o comum em extraordinário.

A negatividade pode ser tentadora. Ela nos dá a ilusão de que estamos sendo realistas, mas, na verdade, nos priva da leveza que a vida pode oferecer. Quem cultiva a felicidade não ignora as dores, mas escolhe não ser dominado por elas. É preciso ter uma grande alma para encontrar alegria no meio do caos, para manter o sorriso mesmo nos dias difíceis e para espalhar luz onde há escuridão.