A vida é um somatório de momentos e de sentimentos. Vamos registrando e guardando muitas coisas, mesmo sabendo que nem tudo deveria ser armazenado. Há um risco eminente: a última gota pode fazer tudo desandar. Há momentos em que a vida parece nos testar, nos empurrando para limites que não deveríamos ultrapassar. Aos poucos, acumulamos frustrações, engolimos palavras, aceitamos menos do que merecemos. Mas a alma sempre sabe quando já passou da hora de partir. Ela nos dá sinais: o cansaço que não passa, a sensação de aperto no peito, a angústia disfarçada de rotina. Ignoramos, adiamos, tentamos segurar o que já se perdeu. Até que, inevitavelmente, a última gota cai e o transbordar se torna libertação. Esse instante pode assustar. O medo tenta nos convencer a dar um passo para trás, a reconsiderar, a continuar suportando. Mas há um alívio imenso na decisão de partir. Sair de onde não se deve mais estar não é desistência, é coragem. É olhar para si com respeito e entender que não precisamos aceitar o que nos machuca apenas por medo de mudança. Libertar-se é um ato de amor-próprio, um reencontro com a própria essência, um convite para escrever um novo capítulo sem carregar as páginas rasgadas do passado. Muitas vezes, a despedida parece o fim, mas, na verdade, é um começo.