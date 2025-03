A coragem não deixa de ser um dom, mas é também uma decisão. Quando revisito minha história de vida, chego à conclusão de que a coragem sempre me acompanhou. Os muitos passos que dei e as obras que coordenei falam de uma coragem que sempre se misturou com a fé e alcançou a realidade. A espiritualidade tem a capacidade de me encorajar e de acreditar que tudo acontecerá no tempo certo. Vejo gente de todas as idades sempre receosos e cheios de medo não conseguindo dar nenhum um passo na direção dos próprios sonhos. Enquanto muitos só pensam em diversão, meus dias estão repletos de ações que contemplam o bem dos outros, principalmente dos mais vulneráveis. A vida tem o hábito de nos confrontar com desafios que parecem maiores do que nós. São momentos em que o medo sussurra que não vamos conseguir, que o peso é grande demais, que talvez fosse mais fácil desistir. Mas, dentro de nós, há uma força que resiste, que se recusa a se encolher diante das dificuldades e que nos impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece incerto. A coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele.