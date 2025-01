Duca Leindecker apresenta show comemorativo aos 20 Anos do DVD acústico da Cidadão Quem, em Caxias

De volta a Caxias do Sul , Duca Leindecker apresentará show comemorativo aos 20 anos de lançamento do emblemático DVD acústico da banda Cidadão Quem .

No show, Duca contará com a parceria do filho, Guilherme Leindecker, que toca baixo acústico em homenagem ao tio Luciano, que morreu em 2014, vítima de câncer. Entre os destaques, vai rolar uma versão especial da música Amanhã Colorido, arranjada de forma acústica para a comemoração dos 20 anos do DVD.