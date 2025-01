Depois de uma semana fechado, Centro de Cultura Ordovás reabre ao público, mantendo visitação de exposição alvo de polêmica

Espaço reabriu nesta segunda-feira (13) com a presença da Guarda Municipal, que fará rondas no local pelo menos até o dia 2 de fevereiro, término da exposição "Baixa Colateral Distópica". Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois de uma semana fechado, reabriu nesta segunda-feira (13) o Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. A Sala de Exposições e a Galeria de Artes já estão funcionando normalmente. O Zarabatana Café e a Sala de Cinema Ulysses Geremia, por sua vez, reabrem a partir desta terça-feira (14), conforme horários de funcionamento de cada um (veja abaixo).

Para ver as obras da exposição Baixa Colateral Distópica, que foi alvo de polêmica desde o final do ano passado, o visitante é orientado quanto à classificação indicativa e ao teor da exposição. Na segunda (13) à tarde, quando a reportagem esteve no Ordovás, havia placas indicando que apenas maiores de 18 anos poderiam visitar a mostra.

— A orientação é que a gente recepcione os visitantes e que tenha esse acompanhamento. A gente não tem uma mediação, mas alguém que fique de olho nós temos — explica Maysa Stedile, diretora do Centro de Cultura Ordovás.

Além dessa orientação, a reportagem verificou a presença de uma viatura da Guarda Municipal, que, segundo a Maysa, deve fazer rondas no espaço até o dia 2 de fevereiro, que é o prazo da exposição na Galeria de Artes. Os agentes ficam do lado de fora, mas podem ser acionados pelos servidores em caso de necessidade.

— Estamos nos sentindo seguros com a guarda permanecendo aqui e também com o atendimento na recepção para a exposição, que nos dá um pouco mais de segurança — reconhece a diretora.

Na porta principal de entrada do Ordovás estão diversos vasos com flores, deixados ali, como um ato simbólico, por artistas e produtores culturais que participaram de um abraço coletivo ao espaço, na última quarta-feira (8). Há também uma carta, afixada na porta, com manifestações dos participantes que pressionavam pela reabertura da exposição.

No livro de registro de presenças, ainda é possível observar manifestações que surgiram após a polêmica. Entre elas, uma diz: "que Deus perdoe um coração tão cheio de ódio e rancor" e, outra, afirmando que se trata de um "desrespeito à Santa Cruz".

De acordo com Maysa, o movimento maior de visitantes deve ocorrer a partir de terça-feira (14), no período da noite.

Horário de funcionamento

O Centro de Cultura Ordovás funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos finais de semana das 14h às 22h .

funciona de e aos . O Zarabatana Café funciona de terça a sexta-feira, das 14h às 22h e aos finais de semana das 15h às 22h.

Relembre o caso

O Centro de Cultura Ordovás reabriria ao público na segunda-feira (6), após o recesso de final de ano, mas a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) comunicou que o espaço permaneceria fechado pelo menos até domingo (12).

O motivo era a segurança dos servidores e do patrimônio público após ameaças recebidas pelas redes sociais em função de críticas à exposição.

Conforme a SMC, as ameaças teriam se iniciando no dia 20 de dezembro. Também no dia 20, o vereador Hiago Morandi publicou um vídeo no Instagram criticando a exposição.

A mostra Baixa Colateral Distópica foi selecionada pelo edital Convocatória de Artes - Exposições 2024. Por ter sido selecionado por meio do edital, o artista recebeu cachê artístico de R$ 2 mil.

Ainda no dia 6 de janeiro, o Ministério Público (MP) afirmava, por meio de nota, que a exposição Baixa Colateral Distópica, do artista visual goiano Rondinelli Linhares, em cartaz na Galeria de Artes do Ordovás, não afrontava o direito fundamental à proteção integral de crianças e adolescentes.

Em nota enviada à reportagem, o órgão pontuava que após "realizar diligências no local, o Ministério Público constatou que a exposição não afronta o direito fundamental à proteção integral de crianças e adolescentes, uma vez que localizada numa sala reservada do Centro de Cultura Ordovás e com indicação etária na porta de acesso, de modo que apenas é permitido o ingresso para maiores de 18 anos de idade".

Sala de Cinema reabre com três estreias

Atriz espanhola Blanca Portillo (E) é a protagonista Maixabel Lasa no filme Redenção, em cartaz nesta semana no Ordovás. Pandora Filmes / Divulgação

A Sala de Cinema Ulysses Geremia retoma a programação a partir desta terça-feira. Durante a semana, entram em cartaz três filmes: A Hora do Orvalho, longa do diretor Marco Risi, o novo filme de Cesc Gay, Histórias que é Melhor Não Contar, e Redenção, premiado drama espanhol dirigido por Icíar Bollaín. Veja os horários: