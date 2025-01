"Temos que descobrir este mundo", diz bento-gonçalvense que vai dar a volta pelo planeta em uma moto dos anos 1970

Vendedor Eduardo Torezan, o Gringo, vai viajar a bordo de uma motocicleta Honda 49 cilindradas dos anos 1970. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A sensação de liberdade, o vento batendo no rosto e o silêncio da estrada são das sensações que fazem o vendedor Eduardo Torezan, ou o Gringo, como também é conhecido, mais feliz. Somando isso à vontade de conhecer o mundo, ele tomou uma decisão que vai dar novos rumos a sua vida: dar a volta ao mundo a bordo de uma motocicleta Honda 49 cilindradas dos anos 1970.

— Eu olhava o globo e pensava: "mas a gente não pode ficar só aqui, né? Temos que descobrir este mundo". Eu sempre fui curioso, queria saber o que tem aqui, o que tem lá — relembra Torezan.

Com a partida marcada para esta terça-feira (13), o Gringo sai do distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves. O destino é o mundo, mas o trajeto começa pela América do Sul, passando pela América Central e, até o final de 2025, segue rumo à América do Norte. Em 2026, Torezan parte para a Europa, África e Oceania.

— No ano passado, decidi que queria tirar um ano sabático. Queria ver se ficava fora um ano. Aí consegui a cidadania italiana e resolvi que ia ficar dois anos viajando — explica.

Na primeira etapa da expedição, Torezan tem alguns objetivos a serem cumpridos: chegar às cidades de Porto Williams e Puerto Toro, no Chile, e Ushuaia, na Argentina, que são pontos no extremo sul do continente. Depois, no extremo norte, chegar ao Alasca, em Prudhoe Bay.

A jornada pelas Américas passará por todos os países e Torezan não programa o prazo para cada um deles. Isso porque a moto anda a cerca de 50 km/h e a ideia é, justamente, aproveitar cada momento da viagem e do vento batendo no rosto.

— Tudo pode acontecer com a moto antiga. Então, daqui a pouco eu planejo, mas a moto quebra e preciso parar tudo — antecipa.

Por isso, Torezan vai viajar com um baú cheio de peças de reposição e ferramentas que possa precisar para a moto, já que as peças para o modelo são importadas da República Tcheca ou do Vietnã.

— É uma senhora dos anos 60, né? Estou levando seis quilos de roupas para mim e 14 quilos em peça de reposição e ferramenta. Tenho cilindro, pistão, anel, toda a caixa junto, rolamento de rodas. Se acontecer qualquer coisa, já estou preparado — conta.

Entre os destinos já mapeados no trajeto, dois chamam mais a atenção e têm um significado especial para Torezan: a Itália, onde pretende passar um período para conhecer as origens da sua família, e o México, pela paixão pelo seriado Chaves. No país latino, inclusive, ele tem uma missão em mente e espera conseguir cumprir: de encontrar a atriz que interpretou Dona Florinda e entregar a ela uma boneca feita na técnica de amigurumi, que são bonecos de crochê.

— Eu coloquei o nome da moto de Dona Florinda, por causa do seriado Chaves, que sempre gostei. O México, Cancún e Acapulco não tem como deixar fora. Já tá no cronograma. Eu tenho um sonho de chegar no México e conseguir tirar uma foto com a Dona Florinda. E entregar a boneca da Dona Florinda para ela — vislumbra.

Eduardo e a boneca da Dona Florinda, que viajará junto até o México. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A família fica em Bento Gonçalves, à espera do retorno de Eduardo. Mas a mãe, Elania Marin Torezan, diz que fica feliz ao ver o filho descobrindo o mundo:

— Eu já estou acostumada. Fico feliz de ver ele assim — orgulha-se.

Na casa da família ficam Elania, o pai, Volmar Torezan, e a filha de 8 anos, Manuella Torezan. Os três já se acostumaram com as viagens, já que Eduardo começou ainda em 2010, com trajetos mais curtos, como a Serra do Rio do Rastro e, depois, o Chile.

— A gente conversa por ligação de vídeo. Durante estes dois anos, eu vou voltar uma vez pra casa, que vai ser quando a moto sair do Canadá, no final de 2025, para Lisboa, em Portugal. Esse trajeto leva 15 dias e eu teria que ficar esperando. Então, vou vir para casa — antecipa Eduardo.

Com a experiência nas outras viagens, mesmo que mais curtas, Eduardo já sabe que a experiência é única: