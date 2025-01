Exposição Pipa Parade, na Serra, comemora 150 anos da imigração italiana no RS

Vinícola Luiz Argenta é um dos pontos que recebe as obras na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com um roteiro que percorre 10 cidades da Serra, a exposição ao ar livre Pipa Parade nasce como uma homenagem à vindima e aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. As barricas, pintadas por artistas residentes na Serra, ficarão expostas até o dia 7 de março, com o objetivo de unir as rotas turísticas das Hortênsias e da Uva e Vinho.

Organizado pela empresa Wine Locals, a ideia surgiu durante a enchente no RS, em maio, conforme explica um dos sócios, Matheus Vigel:

— A gente viu que a gente precisava de um fato novo para poder movimentar a região e tentar fazer um projeto que unisse a Serra. Pensamos em usar o período da Vindima, que é importante para ambas as regiões, realizando um projeto cultural — explica Vigel.

A escolha pelas pipas foi pela relação da uva e do vinho com a região serrana e com a imigração italiana. A inspiração veio de exposições fora do Brasil, principalmente em Mendoza, na Argentina, região conhecida pela vitivinicultura.

A curadoria da mostra é do artista André Venzon, que selecionou os 30 artistas gaúchos participantes do projeto.

Integram a mostra:

Antônio Giacomi,

Antônio Vasques,

Belle Foliatti,

Bina Monteiro,

Carla Barth,

Celo Pax,

Claudia Hamerski,

Daniela Cidade,

Edgar Vasques,

Eduardo Vieira da Cunha,

Geraldo Markes,

Gustavo Assarian,

Jotape Pax,

Kelin Agnes,

Lenko,

Lilian Maus,

Pablo Perini,

Pamela Zorn,

Pati Rigon,

Paulo Amaral,

Paulo Corrêa,

Pedro Emcb,

Pirecco Studio,

Stang,

Tiago Giordani,

Tiago Gregório,

Wesot

Xadalu Tupã Jekupé,

Zoravia Bettiol,

Zé Darcí.

A Pipa Parade tem 30 pontos de exposição espalhados pelos municípios serranos de Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Pinto Bandeira, Caxias do Sul, São Francisco de Paula, Monte Belo do Sul, Gramado, Canela e Flores da Cunha.

— A ideia foi selecionar a maior quantidade possível de municípios da terra que a gente conseguiria e conectar uma rota completa. Até porque, o turista, quando vem, quer ter experiência nas outras cidades. Por isso, estamos, inclusive, colocando ao lado de toda obra de arte um totem para apresentar o mapa completo. Para a pessoa poder caçar as obras de arte — revela Vigel.

150 anos da imigração italiana no RS

A exposição comemora 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Por isso, os artistas convidados foram provocados a pintar as pipas com elementos que, na visão de cada um, representassem a imigração.

— A nossa ideia foi tentar contar, de uma forma mais contemporânea, a história da imigração. Nas obras não têm coisas óbvias. Não vai ter só barcos ou algo representando o imigrante. Tem, inclusive, uma obra de arte que fala sobre os produtos que já estavam aqui, as pessoas que já eram da terra, que receberam e apresentaram para os imigrantes que chegaram — antecipa Vigel.

O itinerário completo da Pipa Parade pode ser conferido no site do projeto.