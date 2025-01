Inteligência artificial foi o tema da terceira prova do Vestibular da UFSM

O final de semana foi de muita movimentação no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Conforme a Universidade Federal de Santa Maria, todo o processo, desde a tarde de sábado (11) até o fim da tarde de domingo (12), transcorreu dentro do esperado pela instituição.

Em relação à prova de redação, os vestibulandos foram instigados a escrever um artigo de opinião sobre o que pensam sobre o uso de inteligência artificial na produção de textos na universidade . O tema também norteou a construção das questões de múltipla escolha referente aos conteúdos do terceiro ano do Ensino Médio.

Na prova referente aos conteúdos do primeiro ano do Ensino Médio, aplicada na tarde de sábado, a temática foi a saúde. Já na prova do segundo ano do Ensino Médio o tema foi a sustentabilidade.