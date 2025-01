UFRGS oferta mais de 1,7 mil vagas de graduação no Sisu 2025

Ingresso através do Sisu contempla o primeiro e o segundo semestre de 2025. Félix Zucco / Agencia RBS

Mais de 1,7 mil vagas serão ofertadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) neste ano. A informação foi divulgada pela universidade na terça-feira (7), que assinou o termo de adesão ao Sisu 2025. As inscrições para participar da seleção começam na próxima semana.

Conforme o termo de adesão, as oportunidades estão divididas entre cem cursos de graduação, incluindo aqueles que foram os mais concorridos no último vestibular — Medicina, Psicologia e Biomedicina. O ingresso através do Sisu contempla o primeiro e o segundo semestre de 2025.

Podem se candidatar para as 1.718 vagas disponíveis estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que atingiram pontuação superior a 450 nas provas objetivas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além disso, o candidato deve ter feito no mínimo 500 pontos na redação.

As inscrições para o Sisu 2025 serão abertas em 17 de janeiro e seguirão até o dia 21. O processo será feito pelo Ministério da Educação (MEC) e o resultado deve ser divulgado em 26 de janeiro.

Ocupação de vagas

Assim como em anos anteriores, a UFRGS destinou 30% do total de vagas para o ingresso via Sisu. As demais 70% serão preenchidas pelos resultados do vestibular, realizado no último mês.

A ocupação das vagas em cada curso será dividida entre as modalidades de ampla concorrência e de reserva de vagas. Pelo menos metade das oportunidades será destinada às ações afirmativas da universidade. As modalidades de cotas são as seguintes: