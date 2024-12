Em domingo ensolarado, candidatos disputam segundo dia de vestibular da UFRGS

Milhares de vestibulandos se reúnem neste domingo (1º), em seis cidades gaúchas, para disputar o sonho de ingressar no Ensino Superior na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), considerada uma das melhores do país. O certame ocorre em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Tramandaí, e conta com 21.684 inscritos, que concorrem a 4.023 vagas de graduação.

Neste segundo dia do vestibular 2025 da UFRGS, são aplicadas as provas de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Química e Redação. Na seleção de Língua Estrangeira, os candidatos puderam optar entre inglês, espanhol, italiano, francês ou alemão. A aplicação do exame deve durar cinco horas e meia.

Na espera pelo início das provas, em uma temperatura de 32°C, a treineira Lara Duarte, 16 anos, repassava na mente os conteúdos que estudou ao longo do último ano. Do lado de fora do Campus Central da UFRGS, no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, ela conta que achou o primeiro dia do concurso tranquilo. A estudante imagina que esta segunda etapa acompanhe o mesmo ritmo, apesar de esperar que a prova de redação seja trabalhosa.

— Para hoje, a expectativa é que siga como ontem, que eu achei mais fácil que o Enem, mas também cansativo, porque tinha muito texto. Tô mais preocupada com a redação, porque ela é muito diferente da redação do Enem — avalia a estudante do segundo ano do Ensino Médio que almeja cursar enfermagem futuramente.

Lara especula que o tema da redação tenha relação com meio ambiente em razão das queimadas e da enchente enfrentadas pelo país neste ano.

O candidato Lucas Cassio, 25 anos, que disputa o vestibular da UFRGS pela terceira vez, também avalia que a redação possa abordar a temática ambiental. Além disso, ele palpita que questões sociais também possam ser colocadas em jogo na parte dissertativa, com assuntos ligados ao combate ao racismo e ao preconceito de gênero.

— O segundo dia eu acho que será mais difícil, porque não é tanto para os principais pesos do meu curso. Então, fica mais complicado com física, química, biologia e espanhol. Essas disciplinas moram em uma região considerada mais difícil para mim, mas mesmo assim estou confiante — disse o morador de Porto Alegre que disputará o curso de Direito, minutos antes da abertura dos locais de prova.

Nesta tarde, poucos minutos antes do fechamento dos portões, fiscais perambulavam pelo Campus Centro, alertando os últimos vestibulandos que ainda circulavam pelo pátio sobre a urgência de adentrar às salas.

Quando o relógio pontuou 14h, uma sirene tocou e as portas foram fechadas. Na parte externa da universidade, parentes e companheiros de competidores seguiram durante a tarde aguardando o término das provas e enviando votos de boa sorte.

Segundo a assessoria de comunicação da universidade, neste domingo não houve transtornos para o início da aplicação das provas. Cenário diferente do que ocorreu no sábado (30), quando o trânsito intenso fez com que a instituição adiasse o fechamento dos portões do Campus do Vale para as 14h30min, 30 minutos depois do horário previsto.

A partir das 16h, os primeiros estudantes já poderão deixar os locais de provas. Neste horário também está prevista a divulgação do tema da redação.

O vestibular

Neste ano, pouco mais de 14 mil inscritos concorrem pelo Acesso Universal, enquanto cerca de 7,4 mil candidatos optaram pela modalidade de Ações Afirmativas. São disputadas 4.023 vagas de graduação, sendo que os cursos mais concorridos são:

Medicina (68,84 candidatos/vaga)

Psicologia – Diurno (24,54 candidatos/vaga)

Psicologia – Noturno (21,24 candidatos/vaga)

Biomedicina (19,88 candidatos/vaga)

Fisioterapia (15,95 candidatos/vaga)

No sábado, foram aplicadas as provas de Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Já neste domingo, são feitos os exames de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Química e Redação.