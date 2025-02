UFSM divulga listão de aprovados no vestibular 2025; saiba como acessar

Foi divulgada nesta segunda-feira (10) a lista dos aprovados no vestibular 2025 da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A listagem está disponível no site da instituição.

São 1.121 novos estudantes que poderão ingressar na universidade. Há cursos que não completaram as vagas inicialmente, segundo a UFSM.

Os aprovados devem aguardar a publicação das datas de matrícula . A partir disso, serão informadas as datas e listas de chamada seguintes.

O vestibular teve 1.915 vagas, sendo 1.536 para o Campus de Santa Maria, 126 para Cachoeira do Sul, 120 para Frederico Westphalen e 133 para Palmeira das Missões. Mais de 12 mil candidatos se inscreveram no processo – cerca de 9,2 mil fizeram as provas.