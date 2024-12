Prova de Matemática difícil e engarrafamento: como foi o primeiro dia de provas do vestibular da UFRGS

O primeiro dia do concurso vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), realizado neste sábado (30), foi marcado por uma prova de Matemática considerada difícil pelos candidatos, conforme relatos publicados em redes sociais, e também por dificuldades no acesso ao Campus do Vale, levando ao adiamento do fechamento dos portões. Além de Matemática, os vestibulandos prestaram provas de Língua Portuguesa, Literatura, História e Geografia.