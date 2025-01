O choque de realidade que Grêmio e Inter estão vivendo 

Grêmio e Inter abriram a porta de chegadas e anunciaram as primeiras contratações. Quem ouviu com atenção o que disseram os dirigentes não está surpreso. Elas estavam na prateleira que, hoje, o bolso da Dupla alcança. O torcedor, por mais que os dirigentes repitam o discurso, até o escutam, mas guardam lá no fundo a esperança de que seja só discurso. Não é. Pelo contrário, a janela na Arena e no Beira-Rio é choque de realidade puro.