Qual será a seleção mexicana que virá enfrentar o Inter e esticará até Buenos Aires para pegar o River

México está garantido na Copa de 2026 como país-sede. @miseleccionmx / Instagram / Reprodução

Antes do final desta semana, Javier "Vasco" Aguirre anunciará a convocação da seleção mexicana que virá a Porto Alegre enfrentar o Inter no dia 16. Será uma convocação doméstica, com jogadores em atividade no país apenas. Afinal, o amistoso está fora da data Fifa.

Além do Beira-Rio, o México também visitará o Monumental de Núñez, onde enfrentará o River Plate, no dia 21. Esse amistoso ainda será confirmado oficialmente. Assim como o Inter e seleção mexicana, o River também tem como fornecedor de material esportivo a Adidas.

Havia expectativa no México de um amistoso também contra o Talleres, em Córdoba, pela relação de Andrés Fassi, presidente e dono do clube argentino, com o futebol asteca. Fassi, foi por quase duas décadas, um dos líderes do Grupo Pachuca e atualmente se divide entre o comando do Talleres e o cargo de diretor esportivo do FC Juárez. Porém, essa possibilidade está praticamente descartada.

Garantido na Copa de 2026 como país-sede, o México tem encontrado dificuldades para encontrar adversários no universo das seleções. Assim, a Federação e o técnico Javier Aguirre decidiram na reta final de 2024 fazer jogos contra clubes. Na data Fifa de outubro, enfrentou o Valencia, em Puebla, e empatou em 2 a 2.

Assim como o Inter, os mexicanos estarão em começo de temporada. O Clausura da Liga MX começa nesta sexta-feira (10). O América, campeão, só retornou aos trabalhos nesta segunda-feira (6) e, por isso, abrirá a competição com o time sub-23. Enquanto a seleção estiver na sua gira pela América do Sul, a Liga MX estará abrindo sua segunda rodada. O que provocou algumas reclamações dos donos dos clubes.