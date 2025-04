O Dia da Memória e a inevitável inveja que sinto dos argentinos

Infelizmente, esse mesmo engajamento não se repete no Brasil. Até as 18h desta terça-feira, data do golpe de Estado que mandou o Brasil a um período cinzento e fez muitas vítimas, apenas cinco clubes da Série A fizeram registro pedindo que esses dias de trevas nunca mais voltem.

O primeiro foi o Vasco , reconhecido pela sua história corajosa em que rompeu barreiras do preconceito racial. No post, o clube carioca escreveu logo abaixo da cruz de malta: " Ditadura nunca mais ".

O Bahia , de posicionamentos sempre firmes e lúcidos em temas diversos, publicou em sua conta no X um post com trecho de Pra não dizer que não falei das flores, música que virou hino de contestação à ditadura nos anos de chumbo.

O Corinthians rememorou a Democracia Corintiana, movimento do clube em 1980 no qual compartilhou com os jogadores as decisões do time: "Ganhar ou perder, mas sempre com Democracia", escreveu numa ilustração em que há o punho cerrado de um torcedor cujo braço exibe tatuagem de Sócrates, símbolo daquele período.