Inter define horário de amistoso contra o México no Beira-Rio

Partida será realizada no Beira-Rio com o objetivo de lançar o novo uniforme do Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

O horário do amistoso entre o Inter e a seleção mexicana está definido. O Colorado vai receber o México no Estádio Beira-Rio no dia 16 de janeiro, a partir das 21h.

O principal objetivo do amistoso, segundo apurado por ZH, é realizar o lançamento do novo uniforme colorado para a temporada de 2025. O mesmo acontecerá com a seleção mexicana, que também tem a Adidas como fornecedora de material esportivo.

Ainda não se sabe qual time será utilizado por Roger Machado, já que a reapresentação do elenco vai ocorrer apenas 10 dias antes do amistoso. A partida ocorrerá menos de uma semana antes da primeira rodada do Gauchão. O Inter estreia no Estadual contra o Guarany de Bagé, fora de casa, no dia 22 de janeiro.