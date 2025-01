De saída para o Estudiantes, Alario não se reapresentará para pré-temporada no Inter

Trazido no início de 2024, argentino disputou 36 jogos e marcou cinco gols pelo Colorado. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Lucas Alario não estará na reapresentação do elenco para o início da pré-temporada do Inter nesta segunda-feira (6). O desligamento do centroavante de 32 anos ainda não foi sacramentado, dependendo ainda da realização de exames médicos para ser oficializado como reforço do Estudiantes, da Argentina.

Os detalhes do negócio são mantidos sob sigilo, mas a ideia é que o jogador rescinda o contrato com o Colorado, que iria até o fim deste ano, restando apenas o pagamento de luvas que estavam diluídas nos salários. Ainda assim, a saída representaria um alívio na folha salarial do Beira-Rio.

Alario foi contratado pelo Inter no início de 2024, em uma venda casada pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que fez Borré desembarcar em Porto Alegre dois meses depois. Porém, ao contrário do colombiano, o argentino não conseguiu desempenhar em alto nível.

No total, o atacante disputou 36 jogos com a camisa colorada, tendo iniciado apenas 15 vezes como titular e marcando somente cinco gols. O baixo aproveitamento fez com que conversas iniciais fossem abertas com o Nacional, do Uruguai, até o surgimento do interesse do Estudiantes, que conta com aporte financeiro do empresário americano Foster Gillett.