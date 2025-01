Santos aceita exigências do Inter, e Thiago Maia deve deixar o clube

Volante deve retornar ao clube que o projetou para o futebol. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Santos aceitou as exigências do Inter, e Thiago Maia está de saída rumo à Vila Belmiro. Porém, o negócio só será concretizado após o clube paulista depositar o valor combinado na conta do Colorado.

Além de assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo, de 4,5 milhões de euros, o clube paulista aceitou pagar 2,5 milhões de euros à vista ao Colorado. O Santos também assumirá os valores futuros referentes às luvas que o Inter pagaria ao volante.

Thiago Maia esteve na reapresentação do grupo Colorado na tarde desta segunda-feira (6), mas não apareceu em nenhuma imagem divulgada pela assessoria de imprensa do Inter. O volante demonstrou interesse em deixar o Inter e voltar para o clube que o projetou.

As conversas entre Inter e Santos invadiram a noite desta segunda-feira, e as direções entraram em acordo. Além do pagamento dos 2,5 milhões de euros, o Inter exige o comprovante de quitação da dívida com o Flamengo. Por enquanto, o Colorado não dá o negócio como concretizado e espera o pagamento para liberar o jogador.

Ciente da possibilidade de saída de um titular, Roger Machado indicou um substituto que já está acertado com o Inter. Trata-se do volante Ronaldo, que estava no Juventude e que trabalhou com Roger no Juventude e no Bahia.