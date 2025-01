Saída do Inter esfria e Wesley deve se apresentar para a pré-temporada 

Wesley fez 11 gols pelo Inter no Brasileirão de 2024

Quando o Inter começar os trabalhos para 2025, nesta segunda-feira (4), Wesley deve ser uma das presenças no CT Parque Gigante . Se antes o atacante estava perto de deixar o Beira-Rio, agora a tendência é a permanência do jogador .

Wesley recebeu uma proposta do Krasnodar, da Rússia. Os russos ofereceram 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pelo atleta e o negócio chegou a estar encaminhado. Contudo, por questões financeiras e pessoais, as conversas esfriaram .

Detentor de apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, o Inter ficaria com R$ 31,5 milhões . Fora isso, teria de pagar credores como o Cruzeiro, de quem o Colorado adquiriu o atacante, e o próprio Krasnodar, a quem o Colorado deve valores referentes à compra de Wanderson , em 2022.

Além disso, a venda de Gabriel Carvalho para a Arábia Saudita aliviou os cofres do Beira-Rio. O garoto de 17 anos foi negociado por 22 milhões de dólares (R$ 136 milhões) ao Al Qadisiah. Dono de 80% dos direitos econômicos, o Inter receberá R$ 109 milhões, que darão fôlego para manter os principais titulares da equipe.

O outro problema seria familiar. Recentemente, o camisa 21 do Inter perdeu o pai . Além disso, o possível destino seria a Rússia, um país que está em guerra com a Ucrânia, e que ainda não tem seus clubes liberados para disputarem competições reguladas pela Uefa.

A negociação ainda não pode ser dada como encerrada , mas seria necessário um avanço significativo nos próximos dias. Enquanto isso, Wesley deve se apresentar no Inter e treinar sob comando do técnico Roger Machado.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.